В США разработали устройство для добычи бензина из воздуха

В США представили устройство, способное производить автомобильный бензин из воздуха, передает IE.Устройство Aircela представляет собой компактный переносной модуль размером с холодильник для прямого улавливания углекислого газа из атмосферы и превращения его в бензин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии