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В США разработали устройство для добычи бензина из воздуха

В США разработали устройство для добычи бензина из воздуха

В США представили устройство, способное производить автомобильный бензин из воздуха, передает IE.Устройство Aircela представляет собой компактный переносной модуль размером с холодильник для прямого улавливания углекислого газа из атмосферы и превращения его в бензин.

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