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В Горно-Алтайске провели обряд освящения праздника Эл Ойын. Фото

В Горно-Алтайске провели обряд освящения праздника Эл Ойын. Фото

Утро 17 июля в Горно-Алтайске началось с обряда освящения "Мӱргӱӱл" на горе Тугая. Его провели перед стартом межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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