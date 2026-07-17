В Горно-Алтайске провели обряд освящения праздника Эл Ойын. Фото

Утро 17 июля в Горно-Алтайске началось с обряда освящения "Мӱргӱӱл" на горе Тугая. Его провели перед стартом межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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