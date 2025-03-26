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Царьград

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Виктор Скокнин возглавит Дом молодёжи Комсомольска-на-Амуре после СВО

Виктор Скокнин возглавит Дом молодёжи Комсомольска-на-Амуре после СВО

Ветеран СВО Виктор Скокнин назначен главным Дома молодёжи в Комсомольске-на-Амуре. Отмеченный наградами за мужество, он планирует внедрять новые инициативы в сферу государственного управления, продолжая участие в проектах "Время героев" и "Герои Vостока".

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