Кучеров стал первым в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после забитого гола и трех результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии