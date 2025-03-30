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Кучеров стал первым в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

Кучеров стал первым в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после забитого гола и трех результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

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