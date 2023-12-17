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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева проиграла мужчине в финале выставочного турнира во Франции

16-летняя Мирра Андреева проиграла в финале выставочного турнира во Франции. Она должна была встречаться с Мартой Костюк, но та отказалась от матча.

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