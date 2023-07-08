Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому 3 сентября в России будет отмечаться победа над милитаристской Японией.
Зачем праздновать победу над Японией
Комментарии
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Владимир Алтайцев
обязательно праздновать надо победу над людоедами.
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14 час.
Виктор Гайдуков
Праздновать Победу надо, и праздновать широко и громко, чтобы помнили и они, и мы.
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12 час.
Евгений Акимов
"Разгромил Советский солдат", солдат не РФ, а, СССР. Даже советское руководство признало, что существенную роль в победе над милитаристской Японией сыграла бомбардировка атомными бомбами Хиросимы и Нагасаки. Памятная дата -да. Праздник -нет. Популистское политическое решение.
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10 час.
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