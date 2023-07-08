Зачем праздновать победу над Японией

Праздновать Победу надо, и праздновать широко и громко, чтобы помнили и они, и мы.

Евгений Акимов

"Разгромил Советский солдат", солдат не РФ, а, СССР. Даже советское руководство признало, что существенную роль в победе над милитаристской Японией сыграла бомбардировка атомными бомбами Хиросимы и Нагасаки. Памятная дата -да. Праздник -нет. Популистское политическое решение.