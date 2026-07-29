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Царьград

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Приложение для поиска телефона исчезнет на старых смартфонах Samsung

Приложение для поиска телефона исчезнет на старых смартфонах Samsung

Корпорация Samsung начала рассылать владельцам старых смартфонов тревожные уведомления.Все дело в том, что фирменное приложение Find, предназначенное для поиска потерянных устройств, скоро перестанет работать на устаревших версиях операционной системы.

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