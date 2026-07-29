Приложение для поиска телефона исчезнет на старых смартфонах Samsung

Корпорация Samsung начала рассылать владельцам старых смартфонов тревожные уведомления.Все дело в том, что фирменное приложение Find, предназначенное для поиска потерянных устройств, скоро перестанет работать на устаревших версиях операционной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии