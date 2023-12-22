Памфилова: Релоканты плачут из-за невозможности проголосовать на выборах президента

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что релоканты плачут «крокодильими слезами» из-за невозможности за рубежом поучаствовать в дистанционном электронном голосовании на выборах президента страны в 2024 году.
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