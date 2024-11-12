"Портал в ад". Главред Елена Пацар о "желтушности" amic и продажности журналистики

Amic.ru продолжает праздновать юбилей и в честь этого раскрывает некоторые секреты, которые давно пытались выведать и читатели, и конкуренты Почему "желтит" amic и насколько продажна журналистика, рассказала главный редактор ИА "Амител" Елена Пацар в "Переговорке" на amic.