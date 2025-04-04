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Скончался сценарист Юрий Коротков: автор фильмов "9 рота" и "Стиляги"

Скончался сценарист Юрий Коротков: автор фильмов "9 рота" и "Стиляги"

Ушёл из жизни сценарист Юрий Коротков. Автор сценариев к фильмам, таким как "9 рота" и "Стиляги", оставил значимый след в кинематографе.

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