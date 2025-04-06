Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Снимайте никаб!": Масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон

"Снимайте никаб!": Масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон

Прошёл масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон: "Снимайте никаб!" Правда, происходило всё это, к сожалению, не в России, а в Кыргызстане.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Во всех мусульманских странах на законодательном уровне запретили женщинам носить никабы,паранджу,хиджабы,и только в РФ все эти тряпки разрешено носить.Это в просвещённом государстве,делают шаг в прошлое,средневековье.
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18 час.
ВераВерная
А в России вообще полное &quot;Гуляй-Поле&quot;, все заехавшие делают что хотят, то, что в их странах им делать запрещено. Едут всем кагалом, пиявками к бюджету присасываются, намаз где хотят совершают, даже в православных храмах, паранджу напялят, и поди узнай, кто там под ней, и всё нормально...Личинок своих настраивают так, что они в школах резню и избиения устраивают. И государство не хочет видеть этой прямой угрозы нашей идентичности, нашему существованию вообще, проще же бездействовать или пустословить.
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17 час.
M
Malina
Ибо госчиновники на 90% все - продажные твари!!!
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16 час.
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