"Снимайте никаб!": Масштабный рейд по улицам городов. Силовики потребовали соблюдать закон

ВераВерная

А в России вообще полное "Гуляй-Поле", все заехавшие делают что хотят, то, что в их странах им делать запрещено. Едут всем кагалом, пиявками к бюджету присасываются, намаз где хотят совершают, даже в православных храмах, паранджу напялят, и поди узнай, кто там под ней, и всё нормально...Личинок своих настраивают так, что они в школах резню и избиения устраивают. И государство не хочет видеть этой прямой угрозы нашей идентичности, нашему существованию вообще, проще же бездействовать или пустословить.