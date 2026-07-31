Бездомный нашел в заброшенном здании чемодан с останками женщины

В Афинах бездомный нашел чемодан с телом иностранной туристки, пишет Daily Mail.По информации СМИ, в одном из заброшенных зданий на территории столицы Греции бездомный наткнулся на чемодан, из которого торчало что-то, напоминающее человеческую конечность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии