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Аргументы и Факты

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Бездомный нашел в заброшенном здании чемодан с останками женщины

Бездомный нашел в заброшенном здании чемодан с останками женщины

В Афинах бездомный нашел чемодан с телом иностранной туристки, пишет Daily Mail.По информации СМИ, в одном из заброшенных зданий на территории столицы Греции бездомный наткнулся на чемодан, из которого торчало что-то, напоминающее человеческую конечность.

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