Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 17 ноября с 09.00 до 12.00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Советская 64-88, 90, 90А, 94, 15 ул.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 17 ноября с 09.00 до 12.00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Советская 64-88, 90, 90А, 94, 15 ул.