Медведев заявил, что Москва проявила доверие к «Единой России»

Несмотря на сложный «политический ландшафт», на выборах в Москве проявили доверие к кандидатам из «Единой России», заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 во время видеоконференции.
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