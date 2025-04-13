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Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Дональд Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, то бишь пакет антироссийских санкций, введённый его предшественником Джо Байденом в связи с "вредоносной деятельностью" российских властей.

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