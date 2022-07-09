Еще два британских министра выдвинули свои кандидатуры на пост премьера

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона.
Свежие комментарии