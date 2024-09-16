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В Госдуме удивились планам Зеленского насчёт комфортной жизни русских

В Госдуме удивились планам Зеленского насчёт комфортной жизни русских

Депутат Журова прокомментировала желание Зеленского лишить граждан России комфортной жизниВладимир Зеленский в интервью CNN намекнул на то, что хочет оставить русских без комфортной жизни, чтобы они оказали "давление" на Владимира Путина по вопросу проведения спецоперации.

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