В Госдуме удивились планам Зеленского насчёт комфортной жизни русских

Депутат Журова прокомментировала желание Зеленского лишить граждан России комфортной жизниВладимир Зеленский в интервью CNN намекнул на то, что хочет оставить русских без комфортной жизни, чтобы они оказали "давление" на Владимира Путина по вопросу проведения спецоперации.
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