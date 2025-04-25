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Раскрыт список запрещенных к проносу на парад Победы в Москве предметов

Раскрыт список запрещенных к проносу на парад Победы в Москве предметов

На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы и воздушные шары На парад Победы на Красной площади в Москве запретили проносить некоторые предметы, среди них — вейпы, воздушные шары и продукты питания.

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