МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. Украинские чиновники уверены, что Запад готовит «золотое изгнание» в Лондоне для главаря киевского режима Владимира Зеленского на случай, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
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