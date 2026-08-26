Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Это интервью никогда не проводилось. Я полностью выдумал весь этот материал

Это интервью никогда не проводилось. Я полностью выдумал весь этот материал

Еще одна история из цикла "изнасилованнная кувейтская девочка".Автор антииранской статьи в газете The Guardian признался, что его скандальный материал об Иране был выдуманБывший журналист The Guardian в своём сообщении, разоблачая публикацию фейковых новостей об Иране в этой газете, заявил, что материал о приговоре к побиению камнями иранской женщины, опубликованный 16 лет назад, был полностью сфабрикован и выдуман.

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