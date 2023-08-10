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Овечкин об Орлове в «Каролине»: «Жаль, что он не подписал с «Вашингтоном»

— Как идет ваша подготовка к сезону? Все ли хорошо? — Все идет по плану. Конечно, есть определенные трудности.

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