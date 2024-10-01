Смертельное ДТП произошло в Выселковском районе Кубани, личность погибшего устанавливают

Смертельное ДТП произошло в Выселковском районе Кубани, личность погибшего устанавливаютНакануне поздним вечером в районе станицы Ирклиевской в Выселковском районе Кубани водитель Mitsubishi Outlander , двигаясь по трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара допустил столкновение с попутным грузовым Mercedes.
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