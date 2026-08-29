Женщина умерла на 14 минут и прожила 5 лет на небесах с Иисусом | Околосмертный опыт Я предпочитаю не вдаваться в подробности того, как я умерла.
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