В Петербурге хотят запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект обращения к министру транспорта России, в соответствии с которым предлагается ввести ряд ограничений для движения курьеров на электровелосипедах, в том числе по тротуарам.
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