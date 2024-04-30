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«Панатинаикос» подал два официальных протеста после поражения от «Маккаби»

По окончании встречи греческий клуб подал два официальных протеста. «Панатинаикос» утверждает, что после того, как Матиас Лессор накрыл бросок Лоренцо Брауна за 13 секунд до конца, владение мячом должно было перейти к «Пао».

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