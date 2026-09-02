Зеленский никак не уймётся. Начинается секретная операция?

Киев официально обратился к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с требованием полностью закрыть небо над Россией для гражданских рейсов.
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- ХЛ "Мигрантская мафи...
- ХЛ "Мигрантская мафи...
- Знаток-предатель:...
"При этом он добавил, что руководство киевского режима не ликвидируется для того, чтобы было с кем подписывать мирное соглашение." ?????? С т.н. террористами подписывать будет??? Противоречит сам себе... Просто НИЧЕГО С НИМ и ко сделать НЕ МОЖЕТ... Ведь место пустым не бывает... И продолжается очередное словоблудие.... И никак не прозвучит из уст наиглавнейшего УЛЬТИМАТУМ -А воздействия... это сильный инструмент