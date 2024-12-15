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В Грузии на горнолыжном курорте нашли 12 трупов работников ресторана

В Грузии на горнолыжном курорте нашли 12 трупов работников ресторана

В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури нашли тела 12 сотрудников индийского ресторана. Как сообщается на сайте МВД Грузии, правоохранители установили, что рядом со спальнями на втором этаже, где были обнаружены тела, был включен бензиновый генератор – из-за перебоев с электричеством.

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