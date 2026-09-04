«Господи, помоги!»: мигранты из Киргизии взвыли из-за массового отлова нелегалов в Москве с распознаванием лиц

Телеканал "78" Российская полиция применила новые технологии распознавания лиц для поиска нелегалов в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Свежие комментарии
- «Это говорит импе...
- «Это говорит импе...
- НД «Это говорит импе...
«А что они будут делать, когда мигрантов вообще не останется? Русских ловить!» - пугает Абдувахоб М. Ты о своей жопе волнуйся, а русские о своем лице сами позаботятся.
Да прямо уж взвыли, читаю сводки в новостях, что нелегалов 70 человек отправили домой. Я думаю смеяться или плакать . Гордятся. что отправили 70 человек, а их сотни тысяч. Получается, что надо плакать от таких безысходных действий власти.
Это за 2 часа столько поймали... И только в Москве!... А эта система должна работать круглосуточно и по всей территории России... И не только в метро...