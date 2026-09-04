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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Господи, помоги!»: мигранты из Киргизии взвыли из-за массового отлова нелегалов в Москве с распознаванием лиц

«Господи, помоги!»: мигранты из Киргизии взвыли из-за массового отлова нелегалов в Москве с распознаванием лиц

Телеканал "78" Российская полиция применила новые технологии распознавания лиц для поиска нелегалов в Москве.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ольга Семенова
Ольга Семенова

Да прямо уж взвыли, читаю сводки в новостях, что нелегалов 70 человек отправили домой. Я думаю смеяться или плакать . Гордятся. что отправили 70 человек, а их сотни тысяч. Получается, что надо плакать от таких безысходных действий власти.

Профиль пользователя Балу -
Балу -

Это за 2 часа столько поймали... И только в Москве!... А эта система должна работать круглосуточно и по всей территории России... И не только в метро...