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Камила Валиева употребляла кучу лекарств

Фигуристку Камилу Валиеву обвинили во всех смертных грехах.   Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на своем официальном сайте заявление с обоснованием вердикта в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года.

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