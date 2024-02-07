Камила Валиева употребляла кучу лекарств

Фигуристку Камилу Валиеву обвинили во всех смертных грехах. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на своем официальном сайте заявление с обоснованием вердикта в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года.
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