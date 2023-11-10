В наш век машины и искусственный интеллект постепенно вытесняют людей из многих профессиональных сфер.
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В наш век машины и искусственный интеллект постепенно вытесняют людей из многих профессиональных сфер.