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Происшествия

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Член Общественного совета и заместитель начальника УМВД Приморского края приняли участие в Дальневосточном молодёжном медиасаммите

Во Владивостокском государственном университете прошла творческая встреча в рамках Дальневосточного молодёжного медиасаммита.

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