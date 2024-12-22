РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Дебилы 21 века!Десятки убитых жи...
  • Eduard
    Ихбы убийц самих отправить на тот свет,от перенаселения дураками планета страдает!Десятки убитых жи...
  • Александр Жигилий
    Так сделайте официальное обращение через ТВ об этом!В прокуратуре при...

Зурабишвили дала правительству неделю на назначение новых выборов в парламент

Зурабишвили дала правительству неделю на назначение новых выборов в парламент

REUTERS/Irakli Gedenidze Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили поставила правительству ультиматум с требованием до истечения ее полномочий 29 декабря назначить дату проведения внеочередных выборов в парламент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
А кто такая Зурабишвили? Она ещё диктует условия!
Ответить
14 час.
Валентин Громов
да она франции вот и нагнула грузина
Ответить
14 час.
СЗ
Светлана Зуева
Старая кашолка,брысь в свой лягушатник и там пусть квакает!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх