Зурабишвили дала правительству неделю на назначение новых выборов в парламент

REUTERS/Irakli Gedenidze Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили поставила правительству ультиматум с требованием до истечения ее полномочий 29 декабря назначить дату проведения внеочередных выборов в парламент.
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