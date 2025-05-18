Тело лидера ХАМАСа Мухаммада Синвара нашли в тоннеле на юге сектора Газа

В тоннеле на юге сектора Газа нашли тело одного из лидеров ХАМАСа Мухаммада Синвара. Он был убит в результате израильских авиаударов несколько дней назад, утверждают Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники.
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