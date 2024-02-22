Власти будут собирать пароли и IP-адреса пассажиров. Перечень данных существенно расширят

С 1 сентября всех перевозчиков обяжут передавать в единую базу телефоны, электронную почту, банковские карты, IP-адреса и пароли учетных записей пассажировКак сообщает «Коммерсантъ», Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и экипаже, который должен вступить в силу 1 сентября.