Всю правду о возможностях искусственного интеллекта раскрыл профессор РАН

Москва. Бояться того, что искусственный интеллект (ИИ) станет «умнее» людей и подчинит себе человечество, не следует – считает доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.
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