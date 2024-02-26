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Всю правду о возможностях искусственного интеллекта раскрыл профессор РАН

Всю правду о возможностях искусственного интеллекта раскрыл профессор РАН

Москва. Бояться того, что искусственный интеллект (ИИ) станет «умнее» людей и подчинит себе человечество, не следует – считает доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.

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