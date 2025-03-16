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Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи

Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи

Минобороны РФ сообщило об освобождении города 13 мартаГенштаб Украины подтвердил оставление Вооруженными силами Украины Суджи в Курской области.

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