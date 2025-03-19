Детский омбудсмен Мария Львова-Белова: В ЛНР построят храм для воспитанников школы-интерната

Уже состоялось освещение креста на месте будущего собора в честь Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны ПророчицыДетский омбудсмен Мария Львова-Белова снова посетила ЛНР, где при её содействии уже был открыт Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью.