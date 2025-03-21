Киев срывает энергетическое перемирие: враг ударил по ГИС «Суджа», огромный факел огня виден за десятки километров (ФОТО, ВИДЕО)

СТ Сергей Туренко Эту недострану и недопрезидентом нужно хирячить наотмаш. А Трампу нужно усвоить одно, с этим режимом не о чем разговаривать и договариваться.

Ю Юрий Зубрин Ответ должен быть незамедлительный Ю,желательно по Киеву и правкварталу ,чтобы остались рожки да ножки !