Русская весна
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Русская весна

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Киев срывает энергетическое перемирие: враг ударил по ГИС «Суджа», огромный факел огня виден за десятки километров (ФОТО, ВИДЕО)

Киев срывает энергетическое перемирие: враг ударил по ГИС «Суджа», огромный факел огня виден за десятки километров (ФОТО, ВИДЕО)

Огромный факел огня на границе: ночью 21 марта враг ударил по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ шёл в Европу, и по газопроводу.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Эту недострану и недопрезидентом нужно хирячить наотмаш. А Трампу нужно усвоить одно, с этим режимом не о чем разговаривать и договариваться.
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18 час.
Ю
Юрий Зубрин
Ответ должен быть незамедлительный Ю,желательно по Киеву и правкварталу ,чтобы остались рожки да ножки !
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11 час.
Зоя Гольдштаб
Да че всё смотрим на амеров,кабы чо не вышло? Противно!Хер.....нуть по Банковой,повоют евроамеры и заткнутся ,а не заткнутся-да и х..... с ними!Тут многоходовочка посложней, враги сидят во властных структурах а их мажорики-детки в тех самых&amp;quot; нрдружественных&amp;quot; странах папашкино добро насосанное стерегут....
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11 час.
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