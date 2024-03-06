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Гагаузия готова дать Кишинёву ещё один шанс

Гагаузия готова дать Кишинёву ещё один шанс

В настоящее время нет предпосылок для того, чтобы говорить о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии, а все противоречия региона с Кишиневом лежат "в политической плоскости", выразила уверенность Евгения Гуцул.

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