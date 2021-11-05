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«Путин и Си спасли планету»: Читатели немецкого Spiegel возмутились обвинениями Байдена

«Путин и Си спасли планету»: Читатели немецкого Spiegel возмутились обвинениями Байдена

Читатели немецкого издания Spiegel с возмущением отреагировали на выступление Джо Байдена на климатическом саммите, в котором он обвинил Владимира Путина в замалчивании «пожаров в тундре».

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