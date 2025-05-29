Сообщается, что замена термогеля Gigabyte RX 9070 XT снижает температуру VRAM на 7 градусов

Создатель контента Bilibili и продавец термопрокладок DIY (через Uniko's Hardware) опубликовал видео, в котором объясняет, как заменить теплопроводящий гель Gigabyte серверного класса на стандартные термопрокладки на примере Aorus Radeon RX 9070 XT Elite 16G.