Лунный календарь стрижек на июнь 2025: когда лучше стричь и красить волосы? Елена ГалицкаяС древних времён человечество замечало, что Луна оказывает заметное влияние не только на природу, но и на состояние живых организмов — в том числе и на здоровье волос.