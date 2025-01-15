Обыгравший Рублева бразилец – будущая звезда. Повторяет путь Синнера и цитирует Федерера

Эффектный вынос игрока десятки Андрея Рублева 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой в первом круге Australian Open в теннисных медиа быстро сравнили с другими громкими победами, предвосхитившими великие карьеры: Федерера над Сампрасом на «Уимблдоне»-2001, Надаля над Федерером в Майами-2004, первым шлемовым четвертьфиналом 18-летнего Карлоса Алькараса на US Open-2021.