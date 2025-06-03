Более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без света после атаки дронов

По словам главы региона Балицкого, энергетики приступили к восстановительным работамВ результате массированной атаки дронов на энергетические объекты Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электричества, сообщил губернатор последней Евгений Балицкий.
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