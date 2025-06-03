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Более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без света после атаки дронов

Более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без света после атаки дронов

По словам главы региона Балицкого, энергетики приступили к восстановительным работамВ результате массированной атаки дронов на энергетические объекты Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электричества, сообщил губернатор последней Евгений Балицкий.

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