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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Измены мужей, роман с женатым и угрозы убить от поклонника: Как Лада Дэнс живет после страшного ДТП

Шоу-бизнес: Измены мужей, роман с женатым и угрозы убить от поклонника: Как Лада Дэнс живет после страшного ДТП

Лада Дэнс обрела широкую популярность в начале девяностых, сразив наповал слушателей сильным голосом и неповторимой харизмой.

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