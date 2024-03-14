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Россия стала владельцем базового предприятия группы ЧЭМК

Россия стала владельцем базового предприятия группы ЧЭМК

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом стала владельцем 100% уставного капитала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), базового предприятия одноименной промышленной группы, крупного производителя ферросплавов, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ.

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