Россия стала владельцем базового предприятия группы ЧЭМК

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом стала владельцем 100% уставного капитала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), базового предприятия одноименной промышленной группы, крупного производителя ферросплавов, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ.
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