Диетолог рассказала, почему нельзя заниматься спортом после еды

Также вредно заниматься спортом натощак.Длительная физическая активность после приема пищи может негативно сказаться на процессе пищеварения и создать дополнительную нагрузку на внутренние органы, предупреждает доктор медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Елена Черная.