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Диетолог рассказала, почему нельзя заниматься спортом после еды

Диетолог рассказала, почему нельзя заниматься спортом после еды

Также вредно заниматься спортом натощак.Длительная физическая активность после приема пищи может негативно сказаться на процессе пищеварения и создать дополнительную нагрузку на внутренние органы, предупреждает доктор медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Елена Черная.

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