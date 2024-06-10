Диетолог рассказала, почему нельзя заниматься спортом после еды

Также вредно заниматься спортом натощак.Длительная физическая активность после приема пищи может негативно сказаться на процессе пищеварения и создать дополнительную нагрузку на внутренние органы, предупреждает доктор медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Елена Черная.
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