Эр-Рияд призвал союзников сделать Саудовскую Аравию приоритетом в поставках ПВО Саудовской Аравии не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы перехватывать все ракеты и беспилотники, которые хуситы запускают по её территории.