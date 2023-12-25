США на пороге Гражданской войны

150 лет беззакония возвращаются неоконченной Гражданской войной Новость разлетелась и попала в ТОП-10 мировых, за вчерашний и сегодняшний день добрые русские люди от неё устали, наверняка: Верховный Суд штата Колорадо принял решение запретить Дональду Трампу участвовать в президентских выборах.