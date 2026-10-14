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«Стекло начинает тускнеть»: в «Ростелекоме» призвали строить «ЦОДы судного дня» из-за атак БПЛА

«Стекло начинает тускнеть»: в «Ростелекоме» призвали строить «ЦОДы судного дня» из-за атак БПЛА

Заместитель президента «Ростелекома» Валерий Ермаков заявил, что модели угроз сейчас обновляются очень быстро: то, что вчера считалось невозможным, сегодня становится реальностью.

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